أوزبكستان.. أضخم مشروع للوقود بـ 3.7 مليار دولار

اتفقت #أوزبكستان مع 11 بنكا من #اليابان و #الصين و #كوريا_الجنوبية وروسيا والغرب على قروض بقيمة 2.3 مليار دولار لمشروعها الخاص بمحطة لتحويل الغاز إلى ىسوائل.

وستسمح محطة جي.تي.إل، التي سيتم تدشينها في عام 2020 باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار، بأن تستخدم أوزبكستان احتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي لإنتاج المزيد من الوقود، مثل #الديزل الذي تستورده حاليا بسبب هبوط إنتاجها من النفط الخام وعدم كفاية الطاقة التكريرية.

وقالت إدارة المحطة خلال حفل التوقيع في طشقند، إنها ستكرر 3.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتنتج 1.5 مليون طن من الوقود.

وتشمل قائمة البنوك كلا من بنك التنمية الصيني و #كريدي_سويس وميتسوبيشي يو.إف.جي الياباني، وميزوهو، وإس.إم.بي.سي، وبنك إكسيم الكوري، وكيه شور، وبنك ووري، وإكسيار الروسية وجازبروم بنك، وروسكسيم بنك.