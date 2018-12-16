عُمان توقع اتفاقيتي امتياز نفطي مع "أوكسيدنتال"

قالت وزارة النفط العمانية في تغريدة إن سلطنة عمان وقعت، اليوم الأحد، اتفاقيتين مع وحدة لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم"، تغطيان منطقتي الامتياز 51 و65.

وبحسب التغريدة، وقع وزير النفط محمد بن حمد الرمحي اتفاق منطقة الامتياز 51 مع "أوكسيدنتال عمان"، واتفاق الامتياز 65 مع كل من "أوكسيدنتال عمان" وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وهي وحدة لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة.

وقال التلفزيون الرسمي العماني في تقرير إن الامتياز 51 يغطي مساحة عشرة آلاف و133 كيلومتراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الامتياز 65 نحو 1230 كيلومتراً مربعاً.

وأضاف نقلاً عن سلمان الشحي المدير العام للاستثمارات في وزارة النفط، أن الاتفاق ينص على أن تنفق "أوكسيدنتال" 14 مليون دولار على أعمال التنقيب في الامتياز 51، ضمن المرحلة الأولية للعقد البالغة مدتها ثلاث سنوات.

ويبلغ إنتاج #النفط العماني حوالي 995 ألف برميل يومياً. والسلطنة ليست عضواً بمنظمة البلدان المصدرة للبترول، لكنها تشارك في الاتفاق الذي توصلت إليه #أوبك ومنتجون آخرون في وقت سابق هذا الشهر، لخفض المعروض العالمي من أجل تعزيز أسعار النفط.