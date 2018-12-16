وزير النفط الإيراني يشيد بقدرة "أوبك" على التوصل لاتفاق

أشاد #وزير_النفط_الإيراني، بيجن زنغنه، بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، السبت، لما وصفها بقدرة المنظمة على التوصل لاتفاق رغم الخلافات.



واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في السابع من ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج بأكثر من المتوقع رغم ضغط الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لخفض سعر الخام.



وقال زنغنه في تغريدة على تويتر "أظهرت #أوبك قدرة يمكن للأعضاء من خلالها إجراء محادثات والتوصل لنتائج هامة تتعلق بمصالحهم المشتركة رغم الخلافات السياسية الأكثر حدة".

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل نيسان.

وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا، الذي توقعته السوق، على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي.

وكان #وزير_النفط_العراقي، ثامر الغضبان، قد قال بعد أن اختتمت أوبك يومين من المحادثات في فيينا إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير كانون الثاني في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر تشرين الأول البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.