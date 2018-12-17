أكبر شركة روسية للغاز المسال تطرح مناقصة لبناء مطار

قالت #نوفاتك، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا، إنها طرحت مناقصات لإنشاء مطار وتعيين موظفين لثاني مشروعاتها الواسعة النطاق (أركتيك إل.إن.جي-2).

وتخطط نوفاتك لبدء إنتاج #الغاز الطبيعي المسال المحمول بحرا في شبه جزيرة جيدان بالمنطقة القطبية الشمالية في 2022-2023، على أن تصل أحجام الإنتاج إلى 19.8 مليون طن سنويا.

ووفقا لوثائق المناقصة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لنوفاتك ومنصة التداول #جازبروم بنك، فإن الشركة تبحث عن شركة توظيف وأخرى لبناء مطار لمشروع (أركتيك إل.إن.جي-2).

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن مناقصة لبناء مجمع سكني لمشروع (أركتيك إل.إن.جي-2) سيعيش به ألف و500 شخص في حقل أوتريني للغاز، المصدر الرئيسي لغاز المشروع.

وتمتلك شركة الطاقة الفرنسية العملاقة #توتال حصة نسبتها 10% في مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2).