الفالح: ندرس استثمارات مشتركة مع ريليانس الهندية

قال #وزير_الطاقة السعودي خالد الفالح، إن شركة #ريليانس الصناعية الهندية المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم، ستستكشف مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، #استثمارات مشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات والاتصالات في البلدين.

وذكر الفالح في تغريدة أنه التقى مع موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريليانس للصناعات، وناقشا فرص الاستثمار المشتركة والتعاون في قطاعات البتروكيماويات والتكرير والاتصالات في البلدين.

وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصفاتي ريليانس النفطيتين في غرب #الهند إلى 1.4 مليون برميل من الخام يوميا.

ووضعت الشركة هدفا لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يوميا.