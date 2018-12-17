مصدر: روسيا تضخ النفط عند مستوى قياسي 11.42 مليون برميل

أبلغ مصدر بصناعة النفط مطلع على البيانات أن إنتاج #الخام_الروسي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 11.42 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول.

يتجاوز ذلك المتوسط الشهري القياسي السابق 11.41 مليون برميل يوميا المسجل في أكتوبر/تشرين الأول وهو خط الأساس للاتفاق الجديد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وكبار منتجي النفط الآخرين لخفض الإنتاج.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يكون إنتاج بلاده في ديسمبر/كانون الأول عند نفس مستويات أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ إنتاج النفط الروسي 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.