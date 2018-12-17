وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط تشهد تصحيحاً

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن سوق النفط العالمية تشهد "تصحيحا".



وأضاف للصحافيين في مناسبة بدبي، أنه يتوقع أن يخفض "الجميع" إمدادات النفط بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي في فيينا بين أوبك ومُصدرين من خارج المنظمة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل/نيسان.

وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا، الذي توقعته السوق، على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وكان #وزير_النفط_العراقي، ثامر الغضبان، قد قال آنذاك بعد أن اختتمت أوبك يومين من المحادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير/كانون الثاني، في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر/تشرين الأول البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.