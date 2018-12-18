تغييرات هيكلية في قطاع النفط الكويتي واستقالات متتالية

وافق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك على استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي، على خلفية تقرير لجنة التحقيق الفنية الوزارية، الذي أكد حدوث تلاعب في القطاع النفطي في التوظيف والمناقصات وغيرها.

وتم تعيين هاشم هاشم نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية خلفا لنزار العدساني.

وتوقعت مصادر لـصحيفة الأنباء الكويتية قرب إحالة مجموعة كبيرة من القيادات النفطية التي أتمت الخدمة أكثر من 35 عاما إلى التقاعد أسوة بجمال جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الكويت، علم منهم محمد الفرهود الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ومحمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية، وطلال الخالد الرئيس التنفيذي ل‍شركة ناقلات النفط الكويتية.