نوفاك يتوقع تراجع إنتاج نفط روسيا 228 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقةالروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا النفطي سينخفض 228 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام القادم بما يتماشى مع التزامات موسكو، بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام.



وقال الوزير للصحافيين إنه سيجتمع مع #شركات_النفط_الروسية غدا الأربعاء لبحث الوضع في سوق النفط العالمية وتحركات الشركات.



كما أضاف أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي بين 555 و556 مليون طن في العام القادم، لكن ذلك التقدير قد ينخفض بما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن بسبب الضبابية.