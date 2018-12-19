الفالح: "أرامكو" ستضاعف إنتاج الغاز في 10 سنوات قادمة

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن شركة النفط العملاقة #أرامكو السعودية، ستضاعف إنتاج الغاز خلال العشر سنوات المقبلة.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن مخزونات النفط ستتراجع بنهاية الربع الأول من العام القادم، مشيراً إلى أن ما حدث للسوق كان بفعل العوامل السياسية والاقتصاد الكلي والمضاربات، لافتاً إلى أن العقوبات وحروب التجارة بين الولايات المتحدة والصين من بين العوامل المؤثرة إلى جانب المال المضارب.

وقال الفالح إن جميع دول #أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج 3%، فيما الدول غير الأعضاء في المنظمة ملتزمة بخفض 2% بما في ذلك روسيا.

وأضاف: "نواصل التركيز على العوامل الأساسية، وأستطيع أن أقول لكم إننا سنحقق توازن العرض والطلب في 2019".

وتابع: "القرار الذي أخذناه في فيينا متوازن جداً، والمخزونات بدأت تتراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية"، بحسب ما نقلته "رويترز".

قطاع الطاقة وميزانية السعودية 2019

أكد الفالح أن قطاع الطاقة والتعدين والصناعة تم تخصيص مصروفات إضافية له في ميزانية 2019، واعتماد مخصصات تفوق ما تم اعتماده للقطاع في ميزانية عام 2018 بـ 65%.

وأشار خلال جلسة تلت الإعلان عن #ميزانية_السعودية_2019، إن زيادة مخصصات قطاع الطاقة دلالة قوية على أن الصرف يوجه للقطاعات الإنتاجية التي ستحقق #رؤية_الممكلة_2030، بتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف ومضاعفة الصادرات.

وكان الفالح صرح بأن الميزانية السعودية الجديدة ترصد 33 مليار ريال للطاقة والصناعة والتعدين واللوجستيات.

وكشفت أرقام #ميزانية_السعودية_2019، عن إنفاق قياسي بـ1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة #المالية_السعودية فإن الإيرادات المتوقعة في 2019، تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.

وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطي إلى 496 مليار ريال، ليشكل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.