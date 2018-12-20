باركيندو: أوبك ستنشر حصص خفض إنتاج النفط لكل دولة

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو وللحلفاء مثل روسيا وذلك في مسعى لدعم الأسعار.

وأضاف باركيندو، في رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02%.

ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5% مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا.

وأثنى باركيندو على السعودية لتعهدها بخفض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميا من يناير/كانون الثاني وهو تقليص أشد من المخصص لها.

وكانت مصادر قالت من قبل إن أوبك لن تنشر حصص كل دولة على حدة.

وأبلغ باركيندو الأعضاء في الرسالة "إعمالا للصراحة والشفافية، ودعما لمعنويات السوق والثقة، من الضروري جعل تغييرات الإنتاج هذه متاحة للعلن".

وتابع :"أحث معاليكم على التكرم بإصدار بيانات تجدد التزام دولكم بتنفيذ القرارات المتفق عليه. هذا ضروري أيضا لدعم الثقة في قراراتنا والنأي بأنفسنا عن أي مشككين في التزامنا".

وأضاف أن الأمانة العامة لأوبك تعتزم نشر الجدول التالي بنهاية الأسبوع الحالي.

وتستند التغييرات إلى الاجتماع الـ175 لمؤتمر أوبك والخامس لأوبك وغير أوبك، وهي تسري من يناير/كانون الثاني 2019، بالألف برميل يوميا.