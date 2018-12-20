رئيس وكالة الطاقة: لا نتوقع زيادة حادة في أسعار النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار #النفط في المدى القريب. وكان بيرول يتحدث في اسطنبول.

من جهة أخرى، أشار بيرول إلى أنه من المتوقع تسارع إنتاج النفط الأميركي بينما سيواصل الإنتاج الفنزويلي تراجعه.

وأضاف بيرول أنه يتوقع نموا كبيرا في إنتاج النفط الأميركي حتى 2025.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأميركية أسواق الأسهم للانخفاض.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9% إلى 45.82 دولار للبرميل ثم تعافى قليلا إلى 46.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5 بالمئة إلى 54.64 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وصعدت العقود الآجلة للخامين بشدة، أمس الأربعاء، لكنها تقترب الآن من أدنى مستوياتها في أكثر من 15 شهرا وأقل بأكثر من 30% عن أعلى مستوى خلال أعوام والمسجل في بداية أكتوبر/تشرين الأول.