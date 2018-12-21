النفط يعكس اتجاهه ويتراجع لأقل مستوى في شهور

هبطت #أسعار_النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017 اليوم الجمعة واتجهت إلى تسجيل خسائر بأكثر من عشرة بالمئة في أسبوع، حيث أبقت تخمة المعروض عالميا المستثمرين في حالة عزوف قبيل عطلة طويلة.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا دون 53.58 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، قبل أن يرتفع ليجري تداوله عند نحو 53.75 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 10.8% هذا الأسبوع.



وهبط الخام الأميركي الخفيف 20 سنتا إلى 45.68 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى التراجع 10.8% هذا الأسبوع.



وقاد الهبوط استمرار تخمة المعروض، حيث برزت الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام بفضل ما تحقق من نجاح في قطاع النفط الصخري.



وتضخ الولايات المتحدة حاليا 11.6 مليون برميل يوميا من الخام.



وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها في مسعى لرفع أسعار الخام، وفقا لما ذكره الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في خطاب اطلعت عليه رويترز يوم الخميس.



وقال باركيندو إنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02%.



ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5% مع سعي #أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا.