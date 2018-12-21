روسيا: منتجو النفط سيراقبون الأسعار في الوقت الحالي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن جميع منتجي النفط الذين وافقوا على اتفاق لخفض الإنتاج سيواصلون مراقبة الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اجتماعا طارئا بين #أوبك ومنتجين من خارجها ضروري.

وأسعار النفط منخفضة بأكثر من 30% من مستوى ذروة سجلته في أكتوبر، وذلك بفعل مخاوف من أن ينخفض الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإشارات على تخمة في المعروض من الخام.

وردا على طلب للتعليق على هبوط #أسعار_النفط واحتمال عقد اجتماع استثنائي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين، أبلغ نوفاك الصحافيين خلال مناسبة قائلا "أعتقد أنه يجب علينا أن نراقب، ونهاية العام ليست مؤشرا".