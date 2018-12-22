شركات الطاقة الأميركية تضيف 10 حفارات نفط بأسبوع

زادت شركات #الطاقة الأميركية عدد حفارات #النفط النشطة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية على الرغم من انخفاضات حادة دفعت أسعار عقود الخام إلى أدنى مستوياتها منذ صيف 2017.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 883.

وهذه هى أكبر زيادة في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل منذ أوائل نوفمبر.

وعدد حفارات النفط في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا مع زيادة شركات الطاقة الإنفاق للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وجرى تداول عقود الخام الأميركي حول 46 دولاراً للبرميل، منخفضة حوالي 10بالمئة على مدار الأسبوع، مع بقاء المستثمرين بعيداً عن السوق قبيل عطلات نهاية العام وسط وفرة في المعروض العالمي.

وفي وقت سابق يوم‭ ‬الجمعة هبطت عقود الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ يوليو تموز.