وزير الطاقة العراقي: هبوط النفط سيتوقف مع تلاشي التخمة

توقع وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، تحسن أسعار النفط في بداية العام المقبل، بعد قرارات #أوبك والمنتجين المستقلين، بتقليص الإنتاج.

وقال الوزير العراقي: "متفائلون بأن الهبوط الحالي في أسعار الخام سيتوقف لتلاشي تخمة المعروض في الأسواق"، بحسب "رويترز".

وهبطت أسعار #النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من2017، منهية الأسبوع الماضي على خسائر تزيد عن 11% مع وفرة المعروض العالمي من الخام، أبقت المستثمرين بعيداً عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا، اتفقوا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار.

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة في ديسمبر كانون الأول الجاري "سوف تأخذ مفعولها في السنة القادمة وسوف تؤثر إيجابا في إيقاف هذا الانحدار".





الحقول الحدودية مع الكويت

ذكر الغضبان، في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت اليوم، أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشاراً لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة.



ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.



وفي أغسطس/ آب، قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إن الكويت والعراق سيعينان مستشاراً قريباً لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.