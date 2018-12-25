خسائر النفط تقارب 40% بالربع الأخير من 2018

قال #وزير_الطاقة_الروسي ألكسندر نوفاك إن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث خلال الربع الحالي، ستكون أكثر استقرارا في النصف الأول من 2019.

وأضاف نوفاك أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى العوامل الأساسية والاقتصاد الكلي.

وهبطت أسعار #النفط بأكثر من 6% في آخر جلسة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام القياس العالمي مزيج #برنت أدنى مستوى منذ عام 2017، مما جعل الخامين على مسار الهبوط بنحو 39% خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتعرضت الأسواق على كافة مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق الحكومة الأميركية. واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية.

وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي عند 42.45 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 3.04 دولار، أو ما يعادل 6.7%، خلال الجلسة. وانخفض خام برنت 2.94 دولار للبرميل، أو 5.48%، في التسوية إلى 50.78 دولار للبرميل.

وهبط برنت 11% الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة أدنى مستوى منذ يوليو 2017.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في وقت سابق هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءا من يناير لكبح المعروض.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم الأحد إن #أوبك وحلفاءها سيعقدون اجتماعاً استثنائياً إن لم تكف التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق.