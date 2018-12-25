نوفاك: تراجع أسعار النفط يعود لعوامل الاقتصاد الكلي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الاقتصادية اليومية، إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بحوالي 230 ألف برميل يومياً، بموجب اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وغير الأعضاء في المنظمة.

وأشار نوفاك إلى أن الاتفاق العالمي حول خفض الإنتاج قد يتغير بناء على وضع السوق، مضيفاً أن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بسلاسة بدءاً من يناير.

ولفت إلى أن الوضع في أسواق النفط العالمية قد يتغير خلال صيف 2019 بفعل طلب أقوى.

وقال: "بناء على توازن العرض والطلب، ينبغي خفض إنتاج النفط في الربعين الأول والثاني من 2019 لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط".

وقال أيضاً إن روسيا جنت 120 مليار دولار على الأقل في عامين، بفضل اتفاقات #أوبك وغير الأعضاء.

ولفت إلى أن التقييم الروسي لسوق النفط ينسجم عموماً مع تقييم السعودية ودول أخرى، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وتوقع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك استقرار أسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.



وأضاف نوفاك أنه لا يوجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع #أوبك وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.

وتترقب الأسواق دخول الاتفاق الجديد الموقع بداية الشهر الحالي لأوبك وشركائها لخفض الأنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير المقبل.