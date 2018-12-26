"أرامكو" تطلق شركة جديدة للتجزئة لبيع منتجات الوقود

أعلنت "أرامكو"، اليوم الأربعاء، عن تأسيس شركة "أرامكو السعودية للتجزئة"، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين من وقود السيارات، مع تطوير أعمال مستدامة ومربحة تتكامل مع سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لـ #أرامكو، وتعزيز العلامة التجارية للشركة، وابتكار خدمات متميزة وفريدة من نوعها في مجال بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود، وستتميز الشركة بمقدار كافٍ من المرونة في أداء أعمالها، مما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة، بحسب ما ورد في بيان للشركة.

وقال النائب الأعلى للرئيس لمجال التكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو" المهندس عبدالعزيز القديمي: "يُعد التكامل التام عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية الوسيلة الأنسب لاكتساب القيمة القصوى من مواردنا. ونحن مهتمون بتأسيس هذه الشركة التي تعزز التفاعل في نموذج أعمالنا، وتجعلنا شركاء أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء"، وستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة "أرامكو" السعودية للتجزئة نهجًا مرحليًا لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة.

وأضاف: "ستسعى الشركة إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة العميل وتلبية احتياجاته في المقام الأول، وربطها بخدمات وأنواع وقود متميّزة، وتحقيق أهداف تفوق تطلعات العملاء، ما يضمن استمرارية أعمالها على المدى الطويل، وسيحظى المستهلكون في المملكة بالمميزات التي تحملها العلامة التجارية لأرامكو السعودية من جودة عالية وموثوقية وسلامة، ما يضمن تجربة ممتعة عند استخدامهم شبكات محطات الوقود التابعة لنا. وسيرتقي ذلك بمعايير القطاع، ويسهم في تقديم تجربة أفضل للعملاء تضاف إلى برنامج "جودة الحياة"، تماشياً مع #رؤية_السعودية_2030".