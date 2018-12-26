3 دولارات تكلفة استخراج برميل النفط الخفيف في الكويت

كشف مدير عمليات الإنتاج ومشاريع الغاز في شركة #نفط_الكويت علي حسين الكندري أن حجم إنتاج الكويت من #النفط_الخفيف يبلغ حاليا 180 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ إنتاج الغاز الحر نصف مليار قدم مكعبة.

وتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الحر إلى 850 مليون قدم مكعبة، وإنتاج 250 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا بعد 3 سنوات من الآن، ليرتفع الإنتاج لاحقا بحلول 2023 إلى مليار قدم مكعبة من الغاز الحر، و300 ألف برميل من النفط الخفيف، بحسب ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.



وأضاف أن كلفة إنتاج برميل النفط الخفيف في الكويت تبلغ أقل من دينار، أي تقريبا في حدود 950 فلسا، أو نحو 3 دولارات. متوقعا ارتفاع سعره لاحقا إلى 6 ـ 8 دولارات للبرميل وذلك بعد أن يتم تسويقه ويعرف لدى الزبائن.

وذكر أن شركة الكويت لديها القدرة حاليا على إنتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويتوقع أن يصل إنتاج الكويت مستقبلاً إلى 3.650 مليون برميل يوميا بحلول 2023، يشكل النفط الخفيف ما قدره 300 ألف برميل يوميا من ذلك الإنتاج.