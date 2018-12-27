روسيا تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع "أوبك"

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن من المستبعد أن تنشئ "أوبك" وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.

وتبذل #أوبك وغيرها من كبار منتجي النفط، مجهوداً مشتركاً غير مسبوق منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

وتنتج "أوبك" وروسيا معاً أكثر من 40% من النفط العالمي.

وقال وزير الطاقة الروسي إن موسكو والسعودية، أكبر منتج في "أوبك"، توصلتا لاتفاق عام بشأن تحويل صيغة "أوبك+" إلى "كيان مؤسسي"، وتمديدها حتى نهاية 2019، وما بعده لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر.

غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة.

وقال في إفادة للصحافيين: "هناك توافق على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة، لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي".

وأضاف: "أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في أوبك لن توافق لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات".