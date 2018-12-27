هبوط تصحيحي لأسعار النفط بعد قفزة مفاجئة بـ8%

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات، اليوم الخميس، كإجراء تصحيحي، بعد قفزة في أسعار الخام بنسبة 8.6% في ختام جلسة الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم فبراير بنسبة 1.34% أو 75 سنتاً إلى 54.60 دولاراً للبرميل، وبنسبة 1.52% أو 52 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس إلى 46.07 دولارا للبرميل.

وفي نهاية جلسة أمس الأربعاء، قفزت أسعار النفط الخام فوق 55.3 دولاراً للبرميل، بالنسبة لخام #برنت، بعد بلوغ سعره منتصف جلسة أمس 50.3 دولار للبرميل، ما شكل أكبر مكسب يومي في أكثر من عامين في تعاف جزئي من الخسائر الكبيرة التي كانت قد قادت الخامات القياسية إلى مستويات متدنية لم تسجلها منذ عام 2017.

وارتفع الخامان الأميركي وبرنت أمس بنحو 8%، في أكبر مكسب يومي منذ 30 من نوفمبر 2016، عندما وقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقاً لخفض الإنتاج. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك سيستمر عندما يعود المزيد من الموظفين إلى منصات التداول بعد بداية العام الجديد.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين منتجي النفط في منظمة #أوبك ومستقلين على رأسهم روسيا، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وينتهي في ديسمبر الجاري، اتفاق بدأ مطلع 2017 يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، تم تقليصه لاحقاً إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.