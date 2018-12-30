"دانة غاز" تتسلم 729 مليون درهم مستحقات من مصر في 2018

أعلنت شركة "دانة غاز" أن إجمالي قيمة ما تسلمته من عملياتها في مصر بلغت 729 مليون درهم خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 21% مقارنة مع 600 مليون درهم في عام 2017.

وبذلك انخفض إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وفقاً لإفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، توقعت من خلاله الشركة الحصول على دفعات إضافية في المرحلة القادمة.

وكانت "دانة غاز" أعلنت اليوم الأحد، عن تسلمها دفعة جديدة بقيمة 162.4 مليون درهم من عملياتها في مصر، وتتكون هذه الدفعة من نحو 129 مليون درهم "35 مليون دولار أميركي" من الحكومة المصرية، وذلك ضمن دفعة تم سدادها للشركات العاملة في قطاع #النفط، و35 مليون درهم "9.3 مليون دولار" من بيع 157350 برميلا من المكثفات، وقد تم سداد كلا الدفعتين بالدولار الأميركي.

يشار إلى أن إجمالي إنتاج الشركة من النفط ارتفع إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2018، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج من عملياتها في إقليم #كردستان_العراق بعد إنجاز مشروع التوسعة والتطوير واستكمال أعمال حفر بئر "بلسم 8" في #مصر.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12.4% في الإنتاج مقارنة بمتوسط الإنتاج لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، والذي بلغ 62250 برميل نفط مكافئ يومياً.