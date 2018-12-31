الأردن يقرر خفض أسعار الوقود والكهرباء

قررت الحكومة الأردنية، اليوم، تخفيض أسعار #المحروقات_النفطية بنسب متفاوتة، ابتدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية في بيان صحافي، إنه تم تخفيض أسعار البنزين "90" من 750 فلساً (1.05 دولار) للتر إلى 695 فلساً (0.98 دولار).

كما أعلنت اللجنة خفض أسعار بنزين "95"من 965 فلساً (1.36 دولار) للتر إلى 905 فلسات (1.27 دولار) وتخفيض أسعار مادتي الديزل والكاز من 605 فلسات (0.85 دولار) للتر إلى 560 فلسًا (0.78 دولار).

كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية في بيان صحافي، تخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 6 فلسات لكل كيلو / واط، نتيجة انخفاض كلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.