صناديق التحوط تراهن على ارتفاع النفط في 2019

لم تكن الأمور أفضل حالاً في سوق النفط منها في أسواق الأسهم العالمية هذا العام، خاصة في الربع الأخير، حيث تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات بأكثر من 40%.

لكن صناديق التحوط تراهن على أن الصورة ستتغير العام المقبل، حيث تتوقع متوسط سعر برميل خام #برنت عند 70 دولاراً للعام المقبل، وهو ما يفوق السعر الحالي بأكثر من 30%.

وهذا ما يفسر ارتفاع صافي عقود شراء الذهب الأسود لثالث أسبوع على التوالي قبل نهاية العام. يأتي ذلك بعد أن سجل مؤشر التقلبات السعرية لأسعار النفط أعلى مستوياته في عشر سنوات بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

ويستند الرهان إلى ارتفاع #النفط إلى الأثر الفعلي لتطبيق #اتفاق_خفض_الإنتاج الأخير بين #أوبك وشركائها، اعتباراً من أول يناير. فإذا ما أبدت هذه الدول جدية في الالتزام بالحصص المتفق عليها ستكون تلك إشارة تفهمها السوق جيداً.

وفي الوقت نفسه، تبدو منظمة "أوبك" مستعدة لعقد اجتماع آخر، بل وتخفيض ثانٍ للإنتاج في حال لزم ذلك، إضافة إلى توقعات بانخفاض صادرات #إيران النفطية لليابان وانخفاض الإنتاج في كل من ليبيا وفنزويلا .