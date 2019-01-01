وزير الطاقة الإماراتي: متفائلون بتحقيق توازن النفط

قال #وزير_الطاقة_الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء، إنه لا يزال متفائلا بتحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول من 2019.

وقال الوزير على حسابه بموقع تويتر "نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق #النفط خلال الربع الأول، خصوصا بعد اتفاق تخفيض الإنتاج" بين أوبك وحلفائها من المنتجين خارجها.

كانت #أوبك وحلفاؤها بقيادة #روسيا اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج المنظمة من النفط بدءاً من يناير كانون الثاني بواقع 0.8 مليون برميل يوميا عن مستويات أكتوبر تشرين الأول، بينما يساهم المنتجون المستقلون بتخفيضات إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميا.