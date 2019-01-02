النفط يقفز 4% رغم زيادة الإنتاج وتراجع النمو العالمي

ارتفعت أسعار #النفط 4% في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، لكن المخاوف ظلت قائمة بشأن زيادة إنتاج الخام وتراجع #النمو الاقتصادي العالمي على نحو قد يؤثر على الطلب النفطي.

وبحلول الساعة 1627 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج #برنت في العقود الآجلة 56.18 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة بعدما كان منخفضا في وقت سابق عند 52.51 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس الوسيط الأميركي 2.09 دولار، أو ما يعادل 4.6 بالمئة، إلى 47.50 دولار للبرميل. وكان الخام قد هبط في وقت سابق إلى 44.35 دولار للبرميل

وانكمش نشاط مصانع الصين في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في أكثر من عامين، بما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بكين مع سعيها لإنهاء حرب تجارية مؤلمة مع واشنطن.

وتسببت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ووفرة المعروض في هبوط أسعار النفط من أعلى مستوى في سنوات بلغته خلال أكتوبر تشرين الأول 2018. وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة الأولى منذ 2015.

وسجل الإنتاج الروسي أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق خلال 2018، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات أخرى أن الإنتاج الأميركي بلغ مستوى قياسيا خلال أكتوبر تشرين الأول، فيما عزز العراق صادراته النفطية في ديسمبر كانون الأول.

وتوضح الإشارات على زيادة الإنتاج التحديات التي تواجهها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، الساعون لدعم الأسواق من خلال خفض المعروض من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.