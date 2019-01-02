بعد إعفاء نفطها من الضرائب..هل تستثمر إيران في الهند؟

قالت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال من الممكن أن تستثمر إيران في مشروع توسعة مصفاة في وحدة تابعة لها.

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن #إيران لم تستبعد المشاركة في توسعة مصفاة "تشيناي بتروليوم كورب" جنوب الهند التي تبلغ طاقتها 20 ألف برميل يومياً.

وثارت تساؤلات بشأن مشاركة إيران، بعدما خفضت #الهند وارداتها من الخام الإيراني بعد فرض عقوبات أميركية على طهران.

غير أن تصريحات سينغ تأتي بعد أيام قليلة من إعفاء الهند مدفوعات الروبية المقدمة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن واردات #النفط الخام من الضريبة.

ويتيح هذا الإعفاء لشركات التكرير الهندية تسوية مدفوعات مؤجلة قيمتها 1.5 مليار دولار، لشركة النفط الوطنية الإيرانية عبر السداد المباشر بالروبية.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المدفوعات إيران في الاستثمار في مشروعات هندية، لا سيما مشروع توسعة "تشيناي بتروليوم".

وتعتزم "تشيناي بتروليوم" استثمار ما يصل إلى 356.98 مليار روبية (5.1 مليار دولار)، لاستبدال مصفاة "ناجاباتينام" في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد بمحطة تعمل بطاقة 180 ألف برميل يومياً.

وتملك "نفط إيران انترتريد"، الوحدة السويسرية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة نسبتها 15.4% في "تشيناي بتروليوم" بينما تملك مؤسسة النفط الهندية نحو 52%.

وقال سينغ إنه لم يتم حتى الآن إعداد تقرير دراسة جدوى تفصيلي لمشروع التوسعة.