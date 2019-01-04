النفط يرتفع بفعل مباحثات تجارية بين الصين وأميركا

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الجمعة معوضة خسائرها السابقة، بعدما قالت #الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأميركية يومي السابع والثامن من يناير للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 56.12 دولار للبرميل، وبارتفاع قدره 17 سنتا يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 47.25 دولار للبرميل.



وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود #الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.