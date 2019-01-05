أميركا.. خفض نشاط حفارات النفط لأول مرة في 3 أسابيع

خفضت شركات #الطاقة الأميركية عدد #حفارات_النفط للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع بدء المنتجين تقليص خططهم للحفر للعام 2019 وسط انهيار في أسعار #النفط في نهاية العام الماضي.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا انخفض بمقدار ثمانية حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير/كانون الثاني ليتراجع العدد الإجمالي إلى 877 حفارا.

وعدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 742 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

لكن بعض المحللين يتوقعون أن يشهد عام 2019 أول انخفاض في عدد الحفارات في ثلاث سنوات بعد أن أضافت #شركات الحفر النفطي 138 حفارا في 2018 و222 حفارا في2017. وشهد عام 2016 انخفاضا بلغ 11 حفارا.

وكبح منتجو #النفط_الصخري في أميركا أعمال الحفر للعام 2019 مع هبوط أسعار الخام بنسبة 40 في المئة وتزايد المخاوف من وفرة في المعروض.

وسجل إنتاج النفط الأميركي أعلى مستوى على الإطلاق فوق 11.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبيانات حكومية شهرية نشرت هذا الأسبوع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حطم إنتاج النفط الأميركي مستواه القياسي المسجل في عام 1970 والبالغ 10 ملايين برميل يوميا، وسجل مستويات قياسية شهرية لخامس شهر على التوالي منذ يونيو/حزيران. وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العام، متفوقة على روسيا والسعودية.