نفط برنت يصعد 2% لـ 57 دولاراً

صعدت أسعار #النفط حوالي 2 في المئة، بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين #الولايات_المتحدة و #الصين بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو 1.98 في المئة، لتسجل عند التسوية 57.06 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في المئة، إلى 47.96 دولار للبرميل. وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين حوالي 4 في المئة.

وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد، سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019، على الرغم من بيانات مؤخرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب بحوالي 9.3 في المئة، في حين صعد الخام الأميركي نحو 5.8 في المئة.

وتراجعت الأسعار عن بعض مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية زيادة حادة في مخزونات #البنزين مع قيام مصافي التكرير برفع معدلات التشغيل إلى 97.2 بالمئة من الطاقة الإنتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادتين تقل كل منهما عن مليوني برميل. ولم يطرأ تغير يذكر على مخزونات الخام الأميركي.