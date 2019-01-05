إيران: كل الدول المعفاة من العقوبات لم تشترِ نفطنا

قال نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، اليوم السبت، إن كل الدول التي حصلت على إعفاء من #الولايات_المتحدة لشراء كمية محددة من واردات #النفط_الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأميركية، وعبّر عن أمل طهران في العثور على مشترين جدد.

وانسحبت الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي الإيراني العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على #طهران لتقييد القطاعين المصرفي والنفطي، فيما سمحت بشكل مؤقت لثمانية مشترين بمواصلة شراء الخام من إيران.

ونقل موقع معلومات #وزارة_النفط_الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله "الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى حصلت على إعفاءات من أميركا لاستيراد النفط الإيراني لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحدا آخر من إيران".

لكنه أضاف "رغم الضغوط الأميركية على سوق النفط الإيرانية فقد زاد عدد المشترين المحتملين للنفط الإيراني بشكل ملحوظ بسبب التنافسية والجشع والسعي وراء مزيد من الربح"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وإضافة إلى الدول التي ذكرها المسؤول الإيراني فقد منحت الولايات المتحدة الإعفاء الذي يستمر لمدة 180 يوما لإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.

وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل بهدف تقييد برامجها الصاروخية والنووية ومكافحة تدخلاتها المسببة للتوتر في الشرق الأوسط.

وحثت #إيران دولا أوروبية ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي على معارضة #العقوبات من خلال تطبيق آلية مالية تسهل الدفع مقابل النفط الإيراني.

وقال زماني نيا إن تلك الآلية ستكون "مفيدة لكن لا يمكنها أن تحل المشكلات بالنظر إلى تأثير النفوذ الأميركي على أي خطوة أوروبية".