سعر برميل نفط الكويت يلامس 55 دولاراً

ارتفع سعر برميل #النفط الكويتي 2.31 دولار ليبلغ 54.95 دولار مقابل 52.64 دولار للبرميل الواحد، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، بحسب صحيفة السياسة.

وفي الأسواق العالمية، صعدت أسعار النفط حوالي 2 في المئة بعد اقتراح المحادثات التجارية بين #الولايات_المتحدة و #الصين لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة زيادة حادة في مخزونات الوقود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار لتسجل عند التسوية 57.06 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا لتبلغ 47.96 دولار للبرميل.

وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019 على الرغم من بيانات مؤخرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.