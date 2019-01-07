برنت يتجه لـ60 دولارا بدعم محادثات تجارية أميركية صينية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% اليوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7%.

وشهدت أسواق المال موجة صعود اليوم بفضل توقعات بأن تؤدي مفاوضات تجارية مباشرة بين مندوبين من واشنطن وبكين، تبدأ اليوم، إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في خلاف تجاري متنامٍ منذ مطلع 2018، وزادت كل منهما رسوم الاستيراد على سلع أخرى. ويؤثر الخلاف سلبا على النمو الاقتصادي.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة اليوم، إنه خفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 من 70 دولارا للبرميل إلى 62.50 دولار للبرميل بسبب "أقوى عوامل معاكسة متعلقة بالاقتصاد الكلي منذ 2015".

وكان جيه.بي مورغان قال في مذكرة الأسبوع الماضي، إن "وتيرة النمو العالمي البالغة 3% التي نتوقعها للربعين القادمين تشكل تحديا بصفة متزايدة على ما يبدو".