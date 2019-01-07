أبوظبي.. "مصدر" تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة في 5 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إن الشركة تخطط لمضاعفة طاقتها من الطاقة المتجددة في خمس سنوات بمشروعات جديدة في آسيا والأميركيتين.

واستثمرت #مصدر، المملوكة بالكامل لمبادلة للتنمية في أبوظبي، حتى الآن 8.5 مليار دولار لتشييد مشروعات طاقة متجددة بطاقة أربعة غيغاوات في دولة #الإمارات وبريطانيا وسيشيل وإسبانيا والشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي لـ"رويترز": "نحن شركة تنمو، سنضاعف طاقتنا في خمس سنوات أو أقل. نحن نتابع الفرص عالمياً وسوف ندخل أماكن جديدة في آسيا والأميركيتين".

وتريد أبوظبي، مثل دول #الخليج الأخرى المنتجة للنفط، تقليص الاعتماد على الخام. ودشنت جارتها #السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خطة للطاقة المتجددة بتكلفة 50 مليار دولار.

وقال الرمحي إن الشركة ستتقدم بعروض لمشروعات #الطاقة_الشمسية وطاقة الرياح في المملكة، في حديثه قبل القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في أبوظبي في الفترة من 14 إلى 17 يناير.

والشركة التي تأسست قبل 12 عاماً من المرشحين المفضلين لأول مشروع لمزرعة رياح في السعودية، في دومة الجندل في منطقة الجوف الشمالية وتبلغ طاقته 400 ميغاوات.

وقال الرمحي إن "مصدر" ضمن كونسورتيوم يشارك في عطاء لمشروع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية في #المغرب.