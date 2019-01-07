"غولدمان" يخفض تقديراته لسعر النفط في 2019

خفض "غولدمان ساكس" تقديراته لسعر النفط الخام في 2019، لكنه توقع تعافياً من المستويات الحالية في غياب تباطؤ اقتصادي عالمي "كبير"، وتحسن العوامل الأساسية بجانب مؤشرات على خفض منتجين كبار للإنتاج.

وفي العام الماضي، اختتمت أسعار النفط السنة منخفضة للمرة الأولى منذ 2015، بعد ربع أخير اتسم بالفوضى وشهد نزوح المشترين من السوق.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة بتاريخ السادس من يناير، إن انهيار أسعار #النفط قادته كلياً المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وتفاقم بسبب انخفاض سيولة التداول.

وأضاف بنك الاستثمار: "سوق النفط ما زالت تضع في الحسبان تباطؤاً حاداً في النمو العالمي على الرغم من توقعات خبراء الاقتصاد لدينا بمتانة النمو وبيانات قوية للطلب على النفط في أواخر 2018".

وذكر البنك أنه في غياب تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، فإنه يتوقع أن تتعافى الأسعار قليلا، مشيراً إلى "دلائل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك".

وأظهر مسح لـ"رويترز" نشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أن إنتاج #أوبك النفطي هبط في ديسمبر 460 ألف برميل يومياً إلى 32.68 مليون برميل يومياً، بقيادة تخفيضات #السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وخفض "غولدمان" توقعاته لمتوسط سعر خام #برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولار للبرميل من 70 دولاراً للبرميل، كما قلص تقديراته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 55.50 دولار للبرميل من 64.50 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 57.93 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 48.76 دولار للبرميل بارتفاع 1.7%.