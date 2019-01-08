"مصدر" بأبوظبي تدشن أول حافلة كهربائية كلياً في المنطقة

دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أول حافلة لنقل ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل في المنطقة، في وقت تسعى العاصمة الإماراتية لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة والموفرة الطاقة.

ووضعت #الإمارات هدفاً يتمثل في أن تشكل الطاقة النظيفة 27% بحلول 2021.

واستثمرت شركة #مصدر للطاقة النظيفة، المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار" التابعة لحكومة أبوظبي، 8.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت مصدر اليوم الثلاثاء، إن الحافلة التي تعمل بالكهرباء بالكامل تتسع لثلاثين راكباً مع قطع مسافة تصل إلى 150 كيلومترا في كل عملية شحن.

وطورت مصدر الحافلة بالاشتراك مع "سيمنس الشرق الأوسط"، و"حافلات للصناعة" التي تصنع الحافلات ومقرها أبوظبي.

كما تُستخدم ألواح شمسية لتزويد الأنظمة المساعدة للحافلة بالطاقة.

والحافلة مصممة لتحمل الحرارة والرطوبة في الإمارات، وستخدم مساراً من ست محطات داخل أبوظبي.

وذكر بيان للشركة أن المبادرة جزء من سلسلة من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين نظام النقل الذكي في أبوظبي، وجعله جزءاً من الحياة اليومية لمستخدمي النقل العام.