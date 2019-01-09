برنت يعزز مكاسبه ويخترق 60 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريباً نزاعاتهما التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت ليخترق 60 دولارا للبرميل، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب لـ59.8 دولارا.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.38 دولار للبرميل، مرتفعة 60 سنتاً بما يعادل 1.2%، مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولاراً هذا العام.

وزاد خاما "برنت" و"غرب تكساس" بالفعل بما يفوق 2% في الجلسة السابقة. وتتماشى قفزات سعر #النفط مع أداء أسواق الأسهم الآسيوية، التي ارتفعت اليوم لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف.

ودخلت محادثات تجارية في بكين بين أكبر اقتصادين في العالم يومها الثالث اليوم، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء الصين للسلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة، وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن على صعيد العوامل الأساسية، تتلقى أسعار النفط الدعم من تخفيضات للإنتاج بدأت في نهاية 2018، من قبل مجموعة من منتجي الخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك، وكذلك من #روسيا غير العضو في المنظمة.

وتهدف التخفيضات التي تقودها "أوبك" إلى كبح جماح تخمة ناشئة في الإمدادات، ترجع لأسباب من بينها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي نحو مليوني برميل يومياً في 2018 إلى مستوى قياسي قدره 11.7 مليون برميل يومياً.