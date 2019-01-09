الفالح: أرامكو ستصدر سندات بالربع الثاني 2019

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد #الفالح، أن المملكة تخطط لإدراج أرامكو بحلول 2021، قائلا: "عازمون مئة بالمئة على إدراج أرامكو ونيتنا لم تتغير".

وأشار إلى أن أرامكو ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، لافتاً إلى أن الشركة ستعلن بياناتها المالية واحتياطياتها عندما تصدر السندات.

وفي وقت لفت إلى أن إصدار السندات المحتمل من أرامكو سيكون بالدولار على الأرجح، قال:" إصدار السندات غير مرتبط باتفاق الاستحواذ المحتمل على سابك".

ونوه بأن قيمة أرامكو #السعودية تعتمد على السوق والمملكة لا تستطيع أن تحدد قيمة الشركة، مشددا على أن الاحتياطيات النفطية أحد أسس تحديد قيمة أرامكو.

وفي سياق متصل، أكد الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو المحرك الرئيسي لاستراتيجية المملكة للطاقة المتجددة.

وكانت كشفت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات النفط في المملكة ارتفعت بـ 2.2 مليار برميل إلى 263.1 مليار برميل مع نهاية عام 2017، فيما زادت احتياطيات الغاز بواقع 17 تريليون قدم مكعبة إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة، بحسب مراجعة مستقلة.

وكانت المملكة أعلنت سابقاً أنه في 31 ديسمبر 2017، بلغت احتياطيات النفط 260.9 مليار برميل والغاز 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية، تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز "أرامكو" السعودية.

وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو" في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل، إلى 263.1 مليار برميل من النفط و 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.