المزروعي: عامٌ مهم بانتظار الإمارات لتنويع مصادر الطاقة

غرد وزير الطاقة الإماراتي #سهيل_المزروعي على تويتر، قائلا: "إن هذا العام مهم مع تحرك البلاد صوب تنويع مصادر الطاقة".

وتابع: "تنويع مصادر الطاقة بالإمارات يشمل التجهيزات اللازمة لتحميل الوقود في المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية بين نهاية 2019 ومطلع 2020".

تأتي تصريحات المزروعي عقب مشاركته اليوم في منتدى الإمارات للطاقة، الذي استضافته جامعة نيويورك في أبوظبي، حيث تم مناقشة أهم المستجدات القادمة في قطاع الطاقة في الدولة.

وكان غرد المزروعي في بداية العام على حسابه الرسمي على تويتر: "نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول خصوصاً بعد اتفاق تخفيض الإنتاج مع الدول من خارج المنظمة. وفي هذا الوقت نسترجع التوقعات المتشائمة قبل عام والتي كنا نخالفها بنظرتنا التفاؤليه التي تحققت فكان عام 2018 عاماً تصحيحياً وإيجابياً".