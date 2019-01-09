ضخ 200 مليار دولار في البتروكيماويات خليجيا بحلول 2025

تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً رئيسياً في تلبية المطالب العالمية المتعلقة بالبلاستيك والبتروكيماويات، وهذا لم يزد فقط من إنتاجية الصناعة، لكنه عزز أيضاً نموها.

وبلغت أرباح شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018 نحو 7.57 مليار دولار، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 7.45 مليار دولار، أي بنسبة نمو تبلغ 2% كما جاء في تقرير Ubhar Capital.

وأشار د.عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إلى أن الصين تشكل 25% من إجمالي صادرات الخليج البتروكيماوية، وأن الصناعة حققت نمواً في الإيرادات بـ17% في 2017 لتصل إلى 84 مليار دولار.

ومع نمو الصناعة بشكل مطرد، تم بالفعل وضع خطط لاستثمار ضخم في قطاع التكرير، حيث من المتوقع أن يتم ضخ أكثر من 200 مليار دولار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات الجديدة في الخليج بحلول عام 2025.

وتحدث د. هلال الهنائي مدير عام خدمات الدعم في "ORPIC" عن مشروع الشركة الجديد في سلطنة عمان، والذي سيبدأ العمل فيه بالربع الأول من 2020، وسيضع هذا المشروع عمان على خارطة تصدير البتروكيماويات الدولية، بإنتاج 1.5 مليون طن سنوياً من مادة البولي إثيلين، منخفض وعالي الكثافة، بالإضافة إلى مادة البروبلين.

وبحسب تقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، من المتوقع أن تنمو الصناعة الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4% سنوياً حتى عام 2027، مدفوعة بالنشاط الاستثماري على خلفية ارتفاع الطلب على الصادرات، كما يتوقع أن تستمر القدرة الإنتاجية في المملكة العربية السعودية، في الارتفاع، بمعدل 2.7٪ سنوياً إلى 147.5 مليون طن بحلول عام 2027، وأن تضيف السعودية % من الطاقة الإنتاجية في عام 2019، لتصل إلى 121 مليون طن.

وتشير التوقعات أيضاً إلى نمو صناعة الكيمياويات في الإمارات بنسبة 4.4% سنويًا خلال حتى 2027، إذ تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مضاعفة إنتاج البتروكيماويات ثلاث مرات بحلول عام 2025.