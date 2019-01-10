النفط يخسر 1% بفعل المعروض الأميركي

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس، بفعل تنامي المعروض الأميركي ووسط حالة من الحذر عقب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة والصين دون أي تفاصيل ملموسة عن حل للنزاعات التجارية بين البلدين.

وبلغت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 51.66 دولار للبرميل، منخفضة 70 سنتاً بما يعادل 1.3% عن التسوية السابقة.

ونزلت عقود خام القياس العالمي #برنت 1.2% أو 72 سنتاً إلى 60.72 دولار للبرميل.

وكان كلا السعرين القياسيين ارتفع حوالي 5% في اليوم السابق، مع صعود الأسواق المالية العالمية على أمل أن تستطيع واشنطن وبكين قريباً إنهاء نزاعهما التجاري، مما هدأ المخاوف من #حرب_تجارة شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم وخطر تضرر النمو العالمي.

وقال حسين سيد كبير محللي السوق لدى اف.اكس.تي.ام للوساطة في العقود الآجلة: "محادثات الأيام الثلاثة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين كان لها دور كبير في تهدئة الأسواق. كانت هناك علامات واضحة لحدوث تقدم على صعيد المضي صوب مستويات أعلى من المفاوضات".

لكن بعض المشاعر الإيجابية انحسرت اليوم ،بسبب غياب التفاصيل رغم البيان الدافئ الذي أصدرته #الصين عن نتيجة المحادثات.

وقال مات ستانلي سمسار الوقود لدى ستارفيولز في دبي: "موجة الصعود التي شهدناها منذ بداية 2019 لا علاقة لها بالعوامل الأساسية، الصعود قائم بالكامل على التفاؤل والأمل".