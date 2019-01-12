أرامكو تعلن خفض سعر البنزين أوكتين 95 بالسعودية

أعلنت #أرامكو_السعودية خفض السعر المحلي للبنزين أوكتين 95 إلى 2.02 ريال للتر خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع 2.04 ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

كما أبقت #أرامكو بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، سعر البنزين أوكتين 91 دون تغيير عند 1.37 ريال لكل لتر.

وقالت الشركة إن تحديث قائمة أسعار البنزين لفترة الربع الأول من العام الحالي، تأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين في #السعودية قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويبدأ سريان الأسعار المحدثة للربع الأول من العام الحالي في 12 يناير الجاري بحسب بيان أرامكو.