أسعار النفط تهبط 2% بعد 9 جلسات تداول صاعدة

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم السبت إن متوسط سعر النفط بلغ 70 دولارا للبرميل في عام 2018.

كانت أوبك اتفقت في ديسمبر كانون الأول مع منتجين كبار آخرين بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لإحداث توازن في سوق النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقال المزروعي في مؤتمر صحفي بأبوظبي "نحن أمام متوسط حوالي 70 دولارا في عام لخام برنت" مضيفا أن هذا المستوى سيساعد على تشجيع الاستثمارات العالمية للنفط.

وفي سوق النفط هبطت الأسعار حوالي 2 في المئة، الجمعة، مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي، مرتدة عن 9 جلسات متتالية من المكاسب أثارتها آمال بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكنها تشبثت ببعض تلك المكاسب لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.2 دولار، أو 1.95 في المئة، لتبلغ عند التسوية 60.48 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط دولارا، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.59 دولار للبرميل.