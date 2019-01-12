وزير الطاقة الإماراتي: أوبك ليست عدواً لأميركا

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، إن منظمة #أوبك ليست عدوا للولايات المتحدة.

وأضاف المزروعي في مؤتمر صحافي في أبوظبي في تعليقه على العلاقات بين أوبك وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل #الولايات_المتحدة أن الطرفين مكملان لبعضهما وليس هناك عداء بينهما.

وفي ديسمبر/كانون الأول وافقت الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة #روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب للدول المصدرة للنفط إلى الإحجام عن خفض #الإنتاج قائلا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار #الخام العالمية.