السعودية: إنشاء مصفاة نفط بـ10 مليارات دولار في باكستان

أعلن وزير الطاقة السعودي، "خالد الفالح"، أن بلاده تعتزم إنشاء #مصفاة_نفط بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء "جوادر" على المحيط الهندي.

وقال "الفالح" إن #السعودية تسعى لدعم النمو الاقتصادي لباكستان، من خلال تأسيس مصفاة نفط بالتعاون مع الصين، ومن خلال شراكات أخرى في مشروعات "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان".

وأضاف #الفالح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور باكستان الشهر المقبل لتوقيع الاتفاق.

كانت الصين قد خصصت 60 مليار دولار لمشروع " #الممر_الاقتصادي" بين البلدين، والذي سيتضمن إنشاء محطات للطاقة، وطرق وسكك حديدية وتطوير الموانئ.

من جهته، قال وزير البترول الباكستانى، غلام سرور خان، إنه: "بإنشاء مصفاة نفط في جوادر ستكون السعودية شريكا مهما في الممر الاقتصادى بين الصين وباكستان".