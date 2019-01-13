الكويت تخفض تقديراتها لسعر برميل النفط في 2019

خفضت مؤسسة البترول الكويتية من توقعاتها لسعر برميل النفط لهذه السنة بنسبة 8.3% ليصبح 55 دولارا، بدلا من 60 دولارا في توقعات سابقة لها.

ونقل مصدر نفطي مسؤول لصحيفة الأنباء الكويتية أن المؤسسة رفعت مقترحاً لسعر البرميل لوزارة المالية، ليتم إدراجه كسعر مرجعي في الميزانية الجديدة 2019 /2020 والتي يبدأ العمل بها في الكويت مع مطلع شهر مارس من كل سنة.

ويتوقع أن تعلن وزارة المالية عن تقديرات الميزانية الجديدة في غضون شهر يناير الجاري.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10% من إيراداتها ويتم تحويلها الى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الصندوق السيادي للكويت.