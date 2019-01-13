المزروعي: تقلبات النفط بين أكتوبر وديسمبر لم تكن منطقية

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة مع قناة "العربية" إن تقلبات الأسعار في الفترة مابين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي لم تكن منطقية وغير مبررة.

وأضاف أن عوامل السوق لم تكن الدافع لهذه التراجعات في #أسعار_النفط.

وقال لو نظرنا لباقي المؤشرات العالمية خلال تلك الفترة كأسواق المال نجدها متراجعة، وهذا الهبوط يعود إلى التخوف من أسعار الفائدة في أميركا ومخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأشار المزروعي إلى أن متوسط أسعار #النفط في 2018 كان 70 دولارا، وخلال فترة وجيزة هوت الأسعار إلى 50 دولارا، أي أقل بـ20 دولارا من متوسط عام 2018.

وتوقع المزروعي أن تستعيد الأسواق توازنها خلال 3 أشهر، بعد التوصل لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل.

وحول الدول المنتجة خارج اتفاق #النفط قال المزروعي "إيران وفنزويلا خارج الاتفاق، وهذه الدول إنتاجها سينقص ولن يزيد، وهذا سيزيد تناقص المعروض في الأسواق".