نصف احتياطات العالم من الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط

قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الهلال"، إن نصف احتياطات العالم من الغاز الطبيعي توجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها لا تزال تغطي السدس فقط من الإنتاج العالمي.

وأضاف جعفر أنه مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة برز الغاز الطبيعي باعتباره الخيار الأمثل لتشغيل عمليات توليد الطاقة في القرن الحادي والعشرين، لكونه عنصراً محورياً في مزيج الطاقة الأكثر استدامة إلى جانب موارد الطاقة المتجددة كطاقة الرياح و #الطاقة_الشمسية.

وأوضح خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2019 المنعقد في أبوظبي، أن واضعي السياسات من حول العالم، وجدوا حلاً مؤكداً للحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق استبدال الفحم و #النفط بالغاز الطبيعي في عملية توليد الكهرباء.

وأضاف جعفر في نقاش بعنوان "وضع أجندة الطاقة لعام 2019"، أنه باستبدال الفحم والنفط بالغاز الطبيعي في عمليات توليد طاقة، من الممكن أن نحد بسرعة من الانبعاثات وبالمستوى المطلوب، مما قد يؤدي إلى تغيرات جذرية بالبصمة الكربونية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي ساهم في تلافي أكثر من ملياري طن متري من ثاني أكسيد الكربون، في الفترة ما بين 2005 و2016، وسنشهد المزيد من هذه الآثار الإيجابية مع توسع نطاق توظيف #الغاز_الطبيعي في عمليات توليد الطاقة في المناطق النامية مثل آسيا.