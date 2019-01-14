أمين عام أوبك: واثقون من اتزان سوق النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة #أوبك ، أنه واثق من اتزان سوق النفط مع التزام المنظمة والمنتجين المستقلين.

وأشار إلى أن اجتماع المنظمة المقبل في أبريل سيناقش اتفاقا للتعاون الطويل الأمد بين منتجي #النفط وأنه يعتزم لقاء وزير الطاقة الروسي في #دافوس.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم أمس الأحد إن السوق النفطية "على الطريق السليم" وستعود للتوازن بسرعة لكن المنتجين مستعدون لعمل المزيد عند الحاجة.



وتابع "ننظر لما وراء صخب البيانات الأسبوعية وسلوك المضاربين الأشبه بسلوك القطيع. مازلت مقتنعا بأننا نسير على الطريق السليم وأن السوق النفطية ستعود سريعا للتوازن".



وقال "إذا وجدنا أن هناك حاجة لعمل المزيد فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في أوبك ومن خارجها حيث التعاون ضروري أيضا".



واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا في ديسمبر علي خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بداية من يناير للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.



وقال الفالح إن مصادر ثانوية تشير إلى أن #انتاج_أوبك في ديسمبر قل بالفعل بما يزيد على 600 ألف برميل يوميا عما كان عليه في نوفمبر.



وقال "نحن في #السعودية تخطينا ما التزمنا به وقلصنا الإنتاج والصادرات".



وقال للصحفيين في وقت لاحق إنه لا يرى حاجة إلى عقد اجتماع استثنائي لأوبك قبل إبريل حيث من المقرر البت في سياسة الإنتاج لبقية 2019.